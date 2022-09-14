"Укренерго" готове до проходження зими без Запорізької АЕС
НЕК "Укренерго" моделювала різні сценарії проходження опалювального сезону, включно із відсутністю генерації електроенергії Запорізькою атомною електростанцією, у всіх цих випадках українські споживачі будуть забезпечені електрикою.
Про це на брифінгу повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.
"Укренерго" проводило моделювання проходження осінньо-зимового періоду як із ЗАЕС, так і без неї... В усіх сценаріях, які ми моделювали, включно із песимістичними, завдання проходження опалювального сезону, забезпечення електрикою наших споживачів є складним, але досяжним", – наголосив Кудрицький.
Він зазначив, що енергосистема України наразі збалансована.
"Після деокупації ми дуже швидко відновимо всю інфраструктуру, яка забезпечує видачу потужності станції, і ми дуже швидко побачимо ЗАЕС у мережі", – запевнив очільник "Укренерго".
Він також нагадав, що компанія відновила надійне живлення ЗАЕС з енергосистеми України.
"Ситуація з цієї точки зору дещо стабілізувалася порівняно з тим, що було", – додав Кудрицький.
Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.
В ніч 11 вересня Запорізька АЕС відключила останній енергоблок, який до цього працював у режимі острова і забезпечував власні потреби електростанції. Таким чином, атомна станція припинила виробляти електроенергію. Наразі всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупинки, але їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки. Джерело
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль