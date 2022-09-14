"Укренерго" ініціює збільшення експорту української електроенергії до Європи

НЕК "Укренерго" наступного тижня ставитиме перед ENTSO-E питання про збільшення лімітів експорту української електроенергії до Європи.

Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький, повідомляє Укрінформ.

"Наступного тижня буде чергове засідання регіональної групи "Континентальна Європа" в ENTSO-E. Наразі в Румунію, Словаччину (експорт, – ред.) складає 250 МВт, і ми будемо ставити питання не про зменшення, а про збільшення цього ліміту на наступному тижні", – сказав Кудрицький.

Він запевнив, що українські споживачі завжди будуть пріоритетом для "Укренерго", однак зараз причин говорити про зменшення експорту електроенергії немає.

Очільник "Укренерго" додав, що Україна планує збільшити експорт електроенергії до Польщі в рамках надання допомоги цій країні з 1 жовтня.

Кудрицький також прокоментував можливість обмеження електропостачання промислових споживачів за несприятливих сценаріїв проходження опалювального сезону.

"В якійсь критичній ситуації таке обмеження могло би бути можливим тільки після того, як припиниться експорт. Якщо ми й експорт не збираємося припиняти, то й українські виробники не залишаться без електроенергії", – сказав голова "Укренерго".

Він зазначив, що наразі компанія не планує ніяких обмежень споживачів.

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Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" з 30 червня по 11 вересня отримало понад 3,7 млрд грн на аукціонах із доступу до міждержавних електромереж.

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E 4 вересня збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії України в ЄС до 300 МВт. Наприкінці липня ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.