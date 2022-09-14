"Натфогаз" розпочав третю спробу домовитися про реструктуризацію боргів, – Шмигаль

НАК "Нафтогаз України" за підтримки Міністерства фінансів фактично перейшов до третього раунду переговорів із власниками двох випусків єврооблігацій, щодо яких компанії досі на вдалося домовитися про відстрочку виплат.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони ("Нафтогаз" та Мінфін) продовжать цю роботу, і, я переконаний, що ми це дотиснемо. Ціна питання – близько $400 млн, які на рахунках компанії і які уряд просить використати на закупівлю газу для проходження опалювального сезону під час війни", – заявив голова уряду.

Шмигаль уточнив, що переговори ускладнює те, що частина власників єврооблігацій "Нафтогазу", які поки що не дають згоди на реструктуризацію цих двох випусків, "ховаються за швейцарськими банками".

"Третій випуск – ми розуміємо, хто там є. У другому ми теж більш-менш розуміємо, хто там. У першому там є інвестори, яких ми не бачимо. Це, можливо, росіяни, можливо, українці, поки що не йдуть на домовленості, тому що західні партнери з глибоким розумінням підходять до реструктуризації", – наголосив прем'єр.

Водночас він наголосив, що наразі уряд розуміє, що країна стабільно проходить опалювальний сезон, і це головне.

"Всі інші дискусії мають робочий характер, вони були, є і будуть", – додав Шмигаль.

За його словами, це завдання "Нафтогазу" – реструктуризувати єврооблігації, і це завдання уряду НАК двічі не змогло виконати, хоча на другому етапі підключився Мінфін, "але зроблені кроки (на першому етапі) не дали можливості цього зробити".

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Як повідомлялося, водночас Шмигаль заявив, що питання відставки голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко наразі не обговорюється.

Напередодні "Нафтогаз" повідомив про завершення реструктуризації єврооблігацій компанії на суму 600 млн євро з погашенням у 2024 році. Наприкінці серпня компанія отримала згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат за цими євробондами, частину яких раніше викупив ЄБРР. Водночас компанія знову не змогла отримати згоди інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

Нагадуємо, що 17 серпня 2022 року інвестори, що є власниками євробондів з терміном погашення у липні 2022 року, повторно відхилили пропозицію "Нафтогазу" про відтермінування виплат.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.