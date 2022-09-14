Кабмін знизив вимоги до "Нафтогазу" щодо накопичення запасів газу до зими, – Шмигаль

Кабінет міністрів більше не вимагає від керівництва НАК "Нафтогаз України" забезпечити до 1 жовтня запаси газу у підземних сховищах на рівні не менше 19 мільярдів кубометрів, очікується, що вони складуть 14,5-15 млрд кубів газу на цю дату.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє пресслужба уряду.

За його словами, на сьогодні в газові сховища України закачано понад 13,2 млрд кубів газу, крім того уряд сподівається отримати додаткові обсяги палива від партнерів.

"Маємо домовленості зі США про надання від американських видобувників 2 млрд куб. газу протягом четвертого кварталу цього року й першого кварталу наступного. Ведемо перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією про надання фізичних об’ємів газу для України", – сказав Шмигаль.

Голова уряду запевнив, що хоч опалювальний сезон буде одним із найважчих, Україна для його стабільного проходження матиме достатньо газу й буде забезпечена вугіллям.

Загалом, за словами прем’єр-міністра, запаси вугілля наразі становлять 2,2 млн тонн і є найбільшими за останні роки на цей період. Він додав, що до початку опалювального сезону вони зростуть до 2,5 млн тонн, таким чином буде задіяна максимальна спроможність складських потужностей.

Шмигаль додав, що уряд готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, в тому числі й до тих, що пов’язанні з військовими ризиками. Зокрема, вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, близько 100 електростанцій тощо.

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Як повідомлялося, у червні Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Для цього Верховна Рада прийняла пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також залучення понад 125 млрд грн за рахунок коштів міжнародних партнерів на компенсацію різниці в тарифах та закупівлі газу.