У Києві та області тимчасово обмежують електропостачання через дефіцит потужності

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" через дефіцит потужності тимчасово обмежила електропостачання усіх трьох черг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Друзі, за розпорядженням НЕК "Укренерго" через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг", – йдеться у повідомленні.

Такі ж обмеження запровадили і у Київській області.

Після ракетної атаки Києва 10 жовтня, яка спричинила пошкодження об’єктів у місті та перебої зі світлом, мешканців столиці просили економно споживати електроенергію ввечері. Компанія "ДТЕК Київські електромережі" заявила про готовність запровадити щоденні графіки відключення.

Адреси міста розділили на 3 черги – компанія обмежуватиме постачання світла почергово:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

Водночас у ДТЕК наголосили, що графік буде застосований тільки в разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Увечері 11 жовтня у Києві почали відключати електроенергію.