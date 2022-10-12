"Укренерго" обмежило постачання електроенергії у Києві та шести областях

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Як повідомляє пресслужба компанії, сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора.

"Зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники "Укренерго" мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень", – наголосили в компанії.

З огляду на це "Укренерго" закликало споживачів обмежити використання енергозатратних приладів не тільки у ввечері, але вранці.

"Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці – з 8-ї до 11-ї години і ввечері – з 17-ї до 23-ї", – йдеться у повідомленні.

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В "Укренерго" нагадали, що найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади.

"Кожен неувімкнений прилад – допомога енергетику, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення", – підкреслили в компанії.

Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.