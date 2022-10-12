"Укренерго" стабілізувало енергоживлення Києва та центральних областей України, тому в цих реіонах можливо уникнути примусових обмежень у споживанні електроенргії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні ввечері є велика ймовірність, що нам не доведеться вводити примусові обмеження споживачів в цих регіонах. Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати. Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання й наразі продовжується його відновлення.

"Масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь нам потрібно більше часу. Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях", – додали в компанії.

Раніше 12 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.