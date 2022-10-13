Енергосистему України стабілізували, аварійних відключень не планується
Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" наразі відмовився від запровадження графіків аварійних відключень електроенергії в Україні завдяки стабілізації електропостачання.
Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у Facebook.
"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", – зазначив він.
За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації спеціалістами "Укренерго" енергопостачання у всіх областях України, а також ощадливому споживанні громадянами електроенергії ввечері.
"Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. "Укренерго", як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години", – наголосив Кудрицький.
Раніше 12 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.
Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.
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Правда, їх якось «дивно» та без звітів у ВРУ і зняли «чомусь»!!!!
Ну, так, як і Тарана, від корита відлучили …і відправили, як і Єжеля послом…, подалі, щоб мовчав!!!
В Україні, мабуть тільки з міністрів оборони та їх заступників з апаратом помічників, консультантів, юристів та ад'ютантів з «особливих доручень», можна легко 2-3 батальйони зформувати за їх власні кошти, від реалізації надлишкового військового майна!!
Горе-реформатори ЗСУ, Кузьмук, Мунтіян, Гриценко, Кредісов, Терещенко, Єжель, Єхануров… Сьогодні вони з «вчьоним ступенями???» на посадах викладачів у вишах, «вчать» студентів, як це воно «реформувати» і не ходити до ДБР!!!