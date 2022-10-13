Енергосистему України стабілізували, аварійних відключень не планується

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" наразі відмовився від запровадження графіків аварійних відключень електроенергії в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у Facebook.

"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", – зазначив він.

За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації спеціалістами "Укренерго" енергопостачання у всіх областях України, а також ощадливому споживанні громадянами електроенергії ввечері.

"Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. "Укренерго", як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години", – наголосив Кудрицький.

Раніше 12 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Як повідомлялося, унаслідок російських обстрілів 10 та 11 жовтня постраждало до 30% української енергосистеми.