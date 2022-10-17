Польський оператор ліквідував пошкодження на нафтопроводі "Дружба"

Польський трубний оператор PERN повідомив про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", де днями на одній із ниток стався витік.

Про це заявили у пресслужбі компанії у суботу.

"У суботу технічні служби PERN відновили повну працездатність пошкодженого трубопроводу, який постачає сиру нафту німецьким клієнтам компанії. Зараз поставки здійснюються по обох гілках Західної ділянки", – наголосили у компанії.

Водночас оператордодав, що експерти продовжують розслідування причини витоку, що стався раніше минулого тижня.

Як повідомлялося, 11 жовтня польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній з ниток трубопроводу "Дружба", якою російська нафта транспортується до Німеччини. Польський високопосадовець, який відповідає за енергетичну інфраструктуру, Матеуш Бергер пізніше заявив, що інцидент, скоріш за все, стався внаслідок аварії. За його словами, немає підстав вважати, що причиною витоку була диверсія.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси. "Йде ретельна перевірка, багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки", – заявив він.