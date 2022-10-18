ЄС виділить Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги вже сьогодні, – Bloomberg

Євросоюз виділить Україні 2 млрд євро вже у вівторок, 18 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

Цей транш є частиною пакету так званої макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро, про яку ЄС вперше оголосив у травні.

За даними іншого джерела, наступні платежі в розмірі 2,5 млрд євро та 500 млн євро очікуються у другій половині листопада та грудні відповідно. У серпні було виплачено близько 1 мільярда євро.



Зазначається, що виплати були здебільшого затримані через торг між країнами-членами ЄС щодо умов пакету. Водночас домовленості про те, як структурувати остаточні 3 млрд євро пакету та майбутню підтримку, ще не досягнуто.

Як пише видання, це фінансування потрібне для підтримки економіки України на плаву та покриття основних витрат, таких як зарплати, пенсії та державні витрати.

Як повідомлялося, напередодні Євросоюз виділив ще 500 млн євро на військову допомогу Україні, довівши загальну суму допомоги до 3,1 млрд євро.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.