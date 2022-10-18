Киян попередили про можливе відключення електроенергії
Влада Києва поки не виключає віялових відключень електроенергії в українській столиці 18 жовтня.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо віялових відключень: вони поки можливі. "Укренерго" каже, що такий варіант не виключається", – сказав Поворозник.
Він також повідомив, що залишається необхідність зниження споживання електрики та води у столиці.
Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли об’єкт енергозабезпечення у Києві, зафіксували три "прильоти".
Зранку 18 жовтня окупанти також пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі.
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