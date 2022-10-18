Киян попередили про можливе відключення електроенергії

Влада Києва поки не виключає віялових відключень електроенергії в українській столиці 18 жовтня.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо віялових відключень: вони поки можливі. "Укренерго" каже, що такий варіант не виключається", – сказав Поворозник.

Він також повідомив, що залишається необхідність зниження споживання електрики та води у столиці.

Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли об’єкт енергозабезпечення у Києві, зафіксували три "прильоти".

Зранку 18 жовтня окупанти також пошкодили енергоінфраструктуру у Житомирі та Дніпрі.