Росія відновила роботу ліній електропередачі на межі з окупованим Кримом

Росія відновила роботу ліній електропередачі між окупованим Кримом і континентальною частиною України.

Як повідомили у підконтрольному окупантам АТ "КримТЕЦ", після відновлення ліній вся електроенергія, що генерується на території Криму спрямовується на тимчасово захоплені російськими військами території Херсонської і Запорізької областей України, передає російський Інтерфакс.

"З 18 жовтня електроенергія, що виробляється Сімферопольською, Сакською та Камиш-Бурунською ТЕЦ компанії "КримТЕЦ" спрямовується на потреби Херсонського та Запорізького регіонів", – йдеться у повідомленні.

Підконтрольна Росії "КримТЕЦ" уточнила, що з понеділка компанія з розподілу системного оператора Єдиної енергетичної системи Росії перевела її обладнання у режим генерації електроенергії, в тому числі те, що знаходилося на плановому техобслуговуванні.

Плановий ремонт решти обладнання завершиться через 10 днів, після чого компанія зможе при необхідності наростити генерацію.

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Як повідомлялося, наприкінці липня Росія заявила про початок робіт з відновлення двох ліній електропередачі, які мають з’єднати окупований Крим з тимчасово підконтрольними російським військам територіями Херсонської та Запорізької областей України.

Потужність двох ліній електропередачі мала становити близько 600 МВт. Раніше віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявляв, що захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію. Однак в "Укренерго" тоді заявили, що енергосистема України зараз не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії, тому постачання електроенергії з українських електростанцій в РФ наразі фізично неможливе. Також в "Укренерго" нагадали, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС "означатиме акт ядерного тероризму.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.