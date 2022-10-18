Євросоюз встановив рекорд із виробництва відновлюваної енергії

У період з березня по вересень 2022 року майже чверть електроенергії у країнах Євросоюзу було вироблено за рахунок сонячної та вітрової енергії.

Про це йдеться в дослідженні організацій Ember та E3G, передає Кореспондент.

За даними авторів дослідження, у зазначений період 24% електроенергії в ЄС було вироблено за допомогою вітру та Сонця. Торік цей показник становив 21%.

Загалом із цих двох відновлюваних джерел було отримано 345 терават-годин електроенергії, що на 39 ТВт-год більше, ніж за той самий період 2021 року.

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Рекордні показники було досягнуто в 19 країнах ЄС. Так, у Німеччині з березня було отримано 104 ТВт-год електроенергії від Сонця та вітру, що відповідає приблизно третині всього обсягу електроенергії. Також максимальних показників досягнуто у Франції (14%), Італії (20%), Польщі (17%) та Іспанії (35%).

Зазначається, що рекордний виробіток "зеленої" електроенергії дозволив ЄС заощадити близько 11 млрд євро на закупівлі газу.

"Вітряна та сонячна енергія вже зараз допомагають європейцям. Але майбутній потенціал ще вищий", – заявив старший аналітик Ember Кріс Росслоу.

Як повідомлялося, зростання нових потужностей об’єктів відновлюваної генерації в Україні з початку року склало всього 3%.