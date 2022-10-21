Зеленський закликав Євросоюз прискорити виділення фінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу до кінця року надати решту 6 млрд євро макрофінансової допомоги, принципове рішення про яку було прийнято ще наприкінці травня – на початку червня.

Про це голова держави заявив, виступаючи по відеозв'язку перед членами Євроради напередодні увечері, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дякую за кошти, які вже надійшли, але досі не прийнято рішення щодо решти 6 мільярдів із цього пакету, які критично потрібні цього року. І це у ваших силах – вже сьогодні дійти принципової згоди про надання цієї допомоги нашій державі", – сказав Зеленський.

Він також заявив про необхідність більшої підтримки для реалізації українського плану швидкого відновлення.

"У вас є всі ці дані – чого саме ми потребуємо. У нас вже є розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цього року та близько 14 мільярдів євро наступного року", – сказав Зеленський.

"І поки що ми з цих коштів отримали нуль. А вони життєво необхідні. Як і життєво необхідні наступні транші "макрофіну" для України", – додав голова держави.

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Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий на таку ж суму – 2 серпня.

Ще 2 млрд євро Україна отримала 18 жовтня. За даними ЗМІ, аступні платежі в розмірі 2,5 млрд євро та 500 млн євро очікуються у другій половині листопада та грудні відповідно.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, решта макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.