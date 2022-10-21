Євросоюз розробить механізм виплати 18 мільярдів євро Україні наступного року

Лідери ЄС досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі, передає Європейська правда.

"Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці від 3 млрд до 4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом та нашими американськими друзями, фінансовими інституціями. Тож дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, фінансовані Євросоюзом. Тож це дає загальну суму 18 млрд євро на наступний рік – обсяг, на який Україна може покладатися", – сказала фон дер Ляєн.

"Ми доручили міністрам фінансів розвинути відповідний механізм, але було також важливо дати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу до кінця року надати решту 6 млрд євро макрофінансової допомоги, принципове рішення про яку було прийнято ще наприкінці травня – на початку червня.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий на таку ж суму – 2 серпня.

Ще 2 млрд євро Україна отримала 18 жовтня. За даними ЗМІ, аступні платежі в розмірі 2,5 млрд євро та 500 млн євро очікуються у другій половині листопада та грудні відповідно.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, решта макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 млрд євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.