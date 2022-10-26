Нардепи допомагають чоловікам незаконно виїжджати за кордон, – Ситник

Народні депутати звертаються до ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд чоловікам призовного віку, оскільки вони нібито займаються доставкою гуманітарної допомоги.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

"Ці депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У них йдеться про те, що нібито особа, якої стосується це звернення, займається доставкою гуманітарної допомоги. Насправді, як потім встановила перевірка, вони виїжджали для того, щоб задовольнити свої власні потреби або вивезти родичів. Один із прикладів стосується Сумської області: два народні депутати звернулися до місцевої ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд двом особам ніби для доставки гуманітарної допомоги. У подальшому вони ввезли чотири автомобіля для власних потреб. Це типовий приклад, коли завдяки таким зверненням народних депутатів відбувається незаконний перетин кордону", – сказав Ситник.

За словами Ситника, якщо встановлюється, що нардеп подає таке звернення, переслідуючи свій приватний інтерес, НАЗК складає відповідний протокол, адже йдеться про конфлікт інтересів.

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"Наприклад, народний депутат Василь Петьовка під час війни вже тричі звертався із депутатськими зверненнями до голови Закарпатської ОВА щодо надання дозволу на вільний виїзд за кордон його родичам. Оскільки його дії становили приватний інтерес, щодо нардепа складено адмінпротокол, який зараз розглядається судом", – зазначив заступник голови НАЗК.

Він також додав, що всього НАЗК встановило, що за сприяння голів ОВА та керівництва Міністерства інфраструктури 59 осіб виїжджали за межі України та не повернулися.

"Наймасовіший виїзд відбувся на підставі їх внесення до системи "Шлях"... 38 із 59 осіб встановлені. Серед них є такі дуже одіозні як, наприклад, син колишнього народного депутата і заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який у березні з водієм виїхав за межі України та дотепер не повернувся, хоча був зобов’язаний це зробити ще в квітні", – зазначив Ситник.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".