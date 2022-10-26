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Новини Війна
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Нардепи допомагають чоловікам незаконно виїжджати за кордон, – Ситник

кордон

Народні депутати звертаються до ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд чоловікам призовного віку, оскільки вони нібито займаються доставкою гуманітарної допомоги.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

"Ці депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У них йдеться про те, що нібито особа, якої стосується це звернення, займається доставкою гуманітарної допомоги. Насправді, як потім встановила перевірка, вони виїжджали для того, щоб задовольнити свої власні потреби або вивезти родичів. Один із прикладів стосується Сумської області: два народні депутати звернулися до місцевої ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд двом особам ніби для доставки гуманітарної допомоги. У подальшому вони ввезли чотири автомобіля для власних потреб. Це типовий приклад, коли завдяки таким зверненням народних депутатів відбувається незаконний перетин кордону", – сказав Ситник.

За словами Ситника, якщо встановлюється, що нардеп подає таке звернення, переслідуючи свій приватний інтерес, НАЗК складає відповідний протокол, адже йдеться про конфлікт інтересів.

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"Наприклад, народний депутат Василь Петьовка під час війни вже тричі звертався із депутатськими зверненнями до голови Закарпатської ОВА щодо надання дозволу на вільний виїзд за кордон його родичам. Оскільки його дії становили приватний інтерес, щодо нардепа складено адмінпротокол, який зараз розглядається судом", – зазначив заступник голови НАЗК.

Він також додав, що всього НАЗК встановило, що за сприяння голів ОВА та керівництва Міністерства інфраструктури 59 осіб виїжджали за межі України та не повернулися.

"Наймасовіший виїзд відбувся на підставі їх внесення до системи "Шлях"... 38 із 59 осіб встановлені. Серед них є такі дуже одіозні як, наприклад, син колишнього народного депутата і заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який у березні з водієм виїхав за межі України та дотепер не повернувся, хоча був зобов’язаний це зробити ще в квітні", – зазначив Ситник.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".

Автор: 

кордон (1130)


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З укр чиновниками Україна завжди буде країною третього світу
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26.10.2022 19:14 Відповісти
НЕМА НІЯКОГО ЗАКОНУ ЩО ЗАБОРОНЯЄ ВИЇЗДИТИ ЧОЛОВІКАМ, ЦЕ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
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26.10.2022 20:01 Відповісти
Тим більше!
ст 152. Конституції України (за цитування Конституції не банять?)
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27.10.2022 05:42 Відповісти
Так приберіть цей дискримінаційний (ст24 Конституції) "закон", і буде все законно!
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27.10.2022 05:41 Відповісти
от мені незрозуміло: син портнова виїхав і не повернувся. а сам портнов хіба не виїхав? Хіба військкомат збирався цих портнових призивати? бо окрім як для призиву не дозволяти покидати територію країни нема сенсу. Звісно ж ні - портнових ніхто не збирався призивати. Хоча обоє призовного віку.
Може ситнику треба бідкатися, що старший портнов до сих пір під слідством не перебуває?
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27.10.2022 09:00 Відповісти

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