НАБУ повідомило про підозру судді скандального Окружного адмінсуду Києва

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 25 жовтня повідомили про підозру судді Київського окружного адміністративного суду (ОАСК) в умисному неподанні електронної декларації за 2020 рік.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії судді кваліфікували за ст. 366-3 КК України ("Неподання декларації").

"За даними слідства, служителька Феміди не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік. Обґрунтувала вона це нібито релігійними переконаннями", – зазначається у повідомленні.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про суддю ОАСК Олександру Брагіну, яка умисно не подала електронну декларацію, обґрунтувавши це нібито релігійними переконаннями.

Суддя стверджувала, що через релігію не могла отримати електронний цифровий підпис і навіть отримала дозвіл не подавати декларацію з огляду на це від свого колеги – судді ОАСК Арсірія. Однак апеляційний суд це рішення скасував.

Як повідомлялося, у липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку, а також ще 4 особам.

Крім того, у лютому 2021 року НАБУ повідомило про підозру двом адвокатам, затриманим під час отримання хабаря для його подальшої передачі суддям Окружного адмінсуду Києва.

У тому числі було затримано рідного брата голови ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова, який виявився співробітником Служби зовнішньої розвідки. Зазначимо, що рідне прізвище Павла Вовка – Зонтов, прізвище Вовк він узяв після весілля у 1999 році.

За місцем виявлення хабара детективи НАБУ знайшли предмети, які зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад $3,7 млн, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн та 100 шекелів (загалом виявлено коштів на загальну суму в еквіваленті понад 130 млн грн).