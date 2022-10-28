США відреагують на атаки, якщо Росія атакує американські супутники

США нададуть відповідь на будь-яку атаку на американську інфраструктуру.

Про це заявив Білий дім після того, як високопоставлений чиновник МЗС Росії заявив, що західні комерційні супутники можуть стати законними цілями для Росії, якщо вони будуть залучені у війну в Україні, передає Reuters.

Речник Білого дому Джон Кірбі, розмовляючи з журналістами, додав, що загальнодоступна інформація свідчить про те, що росіяни намагалися застосувати протисупутникові технології.

Як відомо, для України важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тис. пристроїв Starlink, із них 5 тис. – за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тис. – за сприяння уряду Польщі.

Крім того, у серпні на зібрані українцями гроші в межах акції "Народний байрактар" – 600 млн грн – був куплений доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного із супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.