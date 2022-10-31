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Мешканців Київщини закликали підготуватися до тривалих відключень електроенергії

электричество,свет,электроэнергия

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців Київщини підготуватися до тривалої відсутності електрики.

Про це він повідомив у Telegram.

"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії. Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики", – наголосив Кулеба.

Він додав, що попередньо є один постраждалий. Також є руйнування приватних будівель.

Очільник Київської ОВА також закликав економно використовувати електроенергію усім, до кого не застосовуються відключення світла.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. Зокрема, за словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві пошкоджений енергооб’єкт, що живить близько 350 тисяч квартир.

В Офісі президента вже попередили, що в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Автор: 

Київська область (287) електроенергія (4241)


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