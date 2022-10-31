80% мешканців Києва залишаються без водопостачання, – Кличко (оновлено)

Унаслідок пошкодження енергетичного об’єкту поблизу Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання", – зазначив він.

Також мер закликав містян про всяк випадок запастися водою з найближчих бюветів та точок продажу. У КМДА оприлюднили мапу з бюветними комплексами. Ті, що не працюють через відсутність електропостачання, позначено червоним.

"Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", – додав він.

Пізніше Кличко повідомив, що за 3-4 години водопостачання буде повернене споживачам лівого берега Києва та частково – правого.

Водночас енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці, додав мер столиці.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. В Офісі президента вже попередили, що в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.