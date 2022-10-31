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ДТЕК повідомив про пошкодження декількох енергооб’єктів на Київщині

дтек

У понеділок, 31 жовтня, через обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, пошкоджені об’єкти, які живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони.

Зазначається, що світла наразі немає у близько 300 тисяч клієнтів у Київській області.

Також через ворожі удари в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – наголосили в ДТЕК.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Водночас очільник Київської ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців Київщини підготуватися до тривалої відсутності електрики.

Автор: 

Київська область (287) електроенергія (4241) ДТЕК (1359)


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