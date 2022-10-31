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У Києві почались перебої в мережі найбільшого провайдера доступу до інтернету

интернет

Один з найбільших українських провайдерів кабельного телебачення та інтернету – компанія "Воля" – підтверджує проблеми з роботою мережі у Києві.

У службі підтримки "Волі" розповіли, що "наразі можуть спостерігатися складнощі з користуванням послугами телебачення та інтернет", повідомляє dev.ua.

Абоненти провайдера також скаржаться на відсутність сигналу.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Загалом сьогодні вранці з півночі Каспійського моря та з Волгодонського району (Ростовська область) з літаків Ту-95/Ту-160 російські військові випустили по українських містах понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. 44 із них збили українські ППО. Обстріляли Київ, Харків, Вінницю, Запоріжжя, Черкаси та Кіровоградську область.

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інтернет (1337) Київ (4682) ракети (353) росія (14217)


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