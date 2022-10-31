Дві третини Черкащини залишилися без електроенергії через ракетні удари Росії
Близько двох третин території Черкаської області залишилися без електропостачання внаслідок ранкових обстрілів регіону російськими окупантами.
Про це голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Маємо два прильоти по одному з об'єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери, що, на жаль, знеструмило дві третини області", – сказав голова ОВА.
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу чотири особи отримали поранення.
За словами Табурця, зараз пожежу на об'єкті повністю ліквідовано, розпочалися роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання у регіоні.
Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.
Загалом сьогодні вранці з півночі Каспійського моря та з Волгодонського району (Ростовська область) з літаків Ту-95/Ту-160 російські військові випустили по українських містах понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. 44 із них збили українські ППО. Обстріляли Київ, Харків, Вінницю, Запоріжжя, Черкаси та Кіровоградську область.
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