"Укренерго" ввело аварійні відключення електроенергії по всій Україні

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" з 17:00 доручив операторам розподільчих мереж (обленерго) застосувати графіки аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Як повідомляє пресслужба "Укренерго", таке рішення ухвалено через пошкодження обладнання магістральної мережі української енергосистеми внаслідок ранкових російських ударів одразу в кількох регіонах.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" запевнили, що разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни.

Компанія також закликає українців обмежити споживання електроенергії та вимкнути непотрібні електроприлади.

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Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Загалом сьогодні вранці з півночі Каспійського моря та з Волгодонського району (Ростовська область) з літаків Ту-95/Ту-160 російські військові випустили по українських містах понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. 44 із них збили українські ППО. Обстріляли Київ, Харків, Вінницю, Запоріжжя, Черкаси та Кіровоградську область.