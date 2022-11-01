Американські військові почали стежити за обліком західної зброї в Україні

Невелика кількість військовослужбовців США нещодавно почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що українські війська належним чином обліковують озброєння, яке вони отримують із Заходу.

Про це повідомив журналістам високопоставлений чиновник Пентагону, передає AP.

Чиновник не сказав, де саме проходять інспекції або наскільки близько до фронту перебувають війська США. Він наголосив, що американський персонал не може проводити перевірки "поблизу лінії фронту", але уточнив, що вони перебувають там, де дозволяють умови безпеки.

Посадовець сказав, що вже було кілька інспекцій, і вони проводяться аташе з питань оборони США та командою Управління оборонного співробітництва США, яка перебуває в Києві.

За його словами, українські чиновники демонструють прозорість у питанні розподілу озброєння та сприяють перевіркам.

Ці заходи є частиною кампанії США, оголошеної минулого тижня Державним департаментом, спрямованої на те, щоб зброя, надана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх найманців чи інших екстремістських груп.

Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. Адміністрація Джо Байдена неохоче розповідала про це через побоювання, що це може наштовхнути контрабандистів на потенційні методи ухилення від сплати податків.