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Новини
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Кабмін офіційно призначив Чернишова головою "Нафтогазу"

чернишов

Кабінет міністрів 3 листопада офіційно призначив ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Відповідне розпорядження уряду №983-р оприлюднили на Урядовому порталі.

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", – йдеться у документі.

Розпорядження набирає чинності з 4 листопада.

Раніше 3 листопала Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".

Автор: 

Кабмін (7757) Нафтогаз (3321) Олексій Чернишов (110)


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Один "наївся" до нудоти , тепер треба дати другому.... Є ще у вищому керівництві цієї країни НЕ злодюги і НЕ зрадники?
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04.11.2022 10:47 Відповісти
Зелёная падаль продолжает срать на Конституцию и законы Украины. Назначен очередной схематозник из команды Бени с нарушением законодательства. ****** шо голосовали за эту падаль - вам нравиться когда вас имеют во все дыры?!!! И чем вы отличаетесь от кацапов, уничтожая Украину изнутри своей тупостью и дебилизмом?!
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04.11.2022 12:09 Відповісти
Уже є готова підстава для відкриття кримінальної справи на тих, хто підписав таке призначення.
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04.11.2022 13:33 Відповісти

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