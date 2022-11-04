Кабмін офіційно призначив Чернишова головою "Нафтогазу"

Кабінет міністрів 3 листопада офіційно призначив ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".

Відповідне розпорядження уряду №983-р оприлюднили на Урядовому порталі.

"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", – йдеться у документі.

Розпорядження набирає чинності з 4 листопада.

Раніше 3 листопала Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя!".