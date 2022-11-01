Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Вітренка (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") повідомив у Telegram.

"Кабмін проголосував одноголосно – це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю", – зазначив нардеп.

Він додав, що новим головою "Нафтогазу", скоріш за все, стане міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Згодом звільнення Вітренка офіційно підтвердили у пресслужбі "Нафтогазу".

"Кабінет міністрів своїм рішенням від 1 листопада задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно", – уточнили в компанії.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ писали про те, що найближчим часом Юрій Вітренко піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України", його може змінити міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Сам Вітренко казав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення. Коболєв пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді.