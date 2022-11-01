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Новини
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Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Вітренка (оновлено)

витренко,вітренко

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") повідомив у Telegram.

"Кабмін проголосував одноголосно – це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю", – зазначив нардеп.

Він додав, що новим головою "Нафтогазу", скоріш за все, стане міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Згодом звільнення Вітренка офіційно підтвердили у пресслужбі "Нафтогазу".

"Кабінет міністрів своїм рішенням від 1 листопада задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно", – уточнили в компанії.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ писали про те, що найближчим часом Юрій Вітренко піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України", його може змінити міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Сам Вітренко казав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення. Коболєв пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді.

Автор: 

Кабмін (7749) Нафтогаз (3318) звільнення (1003) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+3
Карманы нужно было проверить! И сверить с зарплатной ведомостью...
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01.11.2022 15:31
+3
Роздерібанив Нафтогаз на 6 мільярдів кубів газу, які повинен був закупити для підготовки до зими 2021 року, оплаченні вже населенням згідно тарифа і за все це тільки звільнення і до на нульову позицію в батольон монако?
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01.11.2022 19:28
+3
в тікток кажуть що 29,10,2022, три дні тому,
він нарахував премій керівництву нафтогазу на 3 мільярда грн.
то він пішов не просто а з музикою
як що правда то не вірю що ОП не в долі
не вірю
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01.11.2022 20:38
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Карманы нужно было проверить! И сверить с зарплатной ведомостью...
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01.11.2022 15:31 Відповісти
Роздерібанив Нафтогаз на 6 мільярдів кубів газу, які повинен був закупити для підготовки до зими 2021 року, оплаченні вже населенням згідно тарифа і за все це тільки звільнення і до на нульову позицію в батольон монако?
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01.11.2022 19:28 Відповісти
в тікток кажуть що 29,10,2022, три дні тому,
він нарахував премій керівництву нафтогазу на 3 мільярда грн.
то він пішов не просто а з музикою
як що правда то не вірю що ОП не в долі
не вірю
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01.11.2022 20:38 Відповісти
Мама Наталя задоволена - прибарахлився синок, є з чим по Європах пошастати(а що він там буде -до бабки не ходи). Слоган деб...го зе "я вам ничего не должен" в дії...
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02.11.2022 04:14 Відповісти
дайте виїхати та оголошуйте в розшук...
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02.11.2022 06:41 Відповісти
НАФТОГАЗ потрібно взагалі ліквідувати, як державний орган.
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02.11.2022 07:39 Відповісти
Під час війни, вкрав із нафтогазу 3 млрд на премії - його звільнили, а не відправили на нари, а ви лохи збирайте на дрони копійки. Бо зараз не на часі критикувати клоунську владу.
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02.11.2022 09:27 Відповісти
Нафтогаз, Укроборонпром, и т.д. компании паразити, которие ничего не делают но зарплати заоблачние, а сколько за єти зарплати можно дронов накупить
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02.11.2022 09:35 Відповісти
А як розрахунок ціни газу в 2015 р збільшення видобутку газу заключення рахункової палати про зникнення міліардів з Нафтогазу премії незпконні і зарплати.
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02.11.2022 10:00 Відповісти

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