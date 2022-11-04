Російські окупанти завдали ракетного удару по підприємству "ДТЕК Енерго"

Російські війська у п’ятницю завдали ракетного удару по одному з підприємств "ДТЕК Енерго".

У пресслужбі енергетичної компанії не уточнюють його назву, однак зазначають, що це вже 12 атака на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" за останній місяць.

"За попередньою інформацією, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих нема. Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи", – йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, всі інші працюють у віддаленому режимі.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня голова ДТЕК Максим Тімченко заявляв, що збитки, завдані компанії за тиждень з 10 жовтня масованими ударами російських військ по енергооб'єктах України становили приблизно $40 млн.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами лише 31 жовтня були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні, було знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.