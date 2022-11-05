В Україні створять флот морських дронів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував появу в Україні флоту морських дронів.

Про це він повідомив під час свого відеозвернення ввечері 5 листопада.

"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", – наголосив він.

Як повідомлялося, за пів року роботи фандрейзингова платформа United24 зібрала понад $217 млн.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.