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Новини
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В Україні створять флот морських дронів, – Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував появу в Україні флоту морських дронів.

Про це він повідомив під час свого відеозвернення ввечері 5 листопада.

"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", – наголосив він.

Як повідомлялося, за пів року роботи фандрейзингова платформа United24 зібрала понад $217 млн.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.

Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.

Автор: 

безпілотник (536) Зеленський Володимир (2513) дрони (363)


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Знов під цей напрямок фірми Арахамії включать у держзамовлення? Як з безпілотниками? А потім притули та чмути будуть креативно закликати народ: а тепер давайте за добу зберемо декілька мільйонів на дрон! Народ зкидується, а гроші де-факто йдуть на фінансування бізнесу Арахамії (виробництво дронів). Про це писав Касьянов. А чому доларовий мільйонер Арахамія (власник фірми-виробника дронів) чи доларовий мільйонер (а скоріше за все вже мільярдер) Zеленський не закуплять пару сотень дронів для Армії за власні кошти?? Нє? Не на часі? А ось "барига" Порошенко не гребує та без "притул" та "чмутов" за свої гроші купує і безпілотники і броньовані авто і засоби зв"язку і снайперські гвинтівки з кулеметами для народу України - для української Армії... Так хто заробляє на війні?
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05.11.2022 21:13 Відповісти
ТАК ВЖЕ ГАРПУНИ ДАЛИ, НЕПТУНИ БУЛИ !!! А ДЕ ВОНИ ???
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06.11.2022 01:45 Відповісти
Де бл*ди мильярд дерев,щоб нашим партизанам було де ховатися,де суки ракети,щоб масква палала?,падли зелені,гниди мародерские,злодюги кончені...
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06.11.2022 10:08 Відповісти

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