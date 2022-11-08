В Україні відновили роботу 88% торгових центрів

В Україні відновив роботу 241 торговий центр (ТЦ) орендною площею 4,4 млн кв. м із 326 усіх ТЦ у країні станом на 1 листопада. Це складає 76% всіх торгових площ з урахуванням ТЦ, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

Про це йдеться в дослідженні Української Ради торгових центрів.

Зазначається, що цей показник дещо виріс порівняно з початком літа, коли працювало 71% торгових площ. Не працюючими залишаються 10% торгових площ (590 тис. кв. м), більша частка з яких пошкоджено.

Без урахування ТЦ на окупованій території, працюють на початок листопада 88% площ у ТЦ.

Щодо кількості працюючих ТЦ, то наразі працює 241 об’єкт, тоді як у квітні працювало всього 102 ТЦ.

Майже 140 ТЦ відновили свою роботу за період травень-жовтень.

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Навіть деякі значно пошкоджені ТЦ, також частково або повністю відновили роботу, наприклад Lavina Mall та Retroville (Київ), Nikolsky та "Дафі" (Харків) та інші.

Загальна кількість ТЦ що були пошкоджені в Україні становить 27 об’єктів, загальною площею більше 1 млн кв. м.

Найбільша частка не працюючих ТЦ залишається на Сході. Незважаючи на відновлення роботи одного з найбільших ТРЦ Nikolsky, в Східному регіоні працюють тільки 29% торгових площ, 25% не працюють та 46% знаходяться на окупованій території.

Менше половини торгових площ працює на Півдні (48%). Тут також велика частка ТЦ залишається поки що на окупованій території (37%). У столиці зачиненими залишаються тільки 5% торгових площ в ТЦ переважно завдяки ТРЦ Ocean Plaza.

Також не значна частка не працюючих площ у Центрі (10%). Всі ТЦ працюють на Півночі та Заході. Це пов’язано в першу чергу з відсутністю руйнувань.

Ринок ТЦ в Україні незважаючи на те, що військові дії продовжуються, поступово відновлюється. Свідченням поступового відновлення ринку є також відкриття нових ТЦ в Україні під час війни.

У 2022 році було відкрито 6 нових ТЦ загальною орендною площею 51 тис. кв. м. Усі нові ТЦ малого формату та усі розташовані у Західному регіоні країни.