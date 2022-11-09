TotalEnergies продовжує постачати скраплений раз із Росії через зобов’язання перед європейськими споживачами

Компанія TotalEnergies продовжує постачати скраплений газ із Росії в Європу, оскільки має зобов’язання перед європейськими споживачами.

Про це заявив глава компанії Патрік Пуянне на засіданні у Нацзборах Франції, передає enkorr.

"Якщо ми залишаємося в Росії, то через те, що у нас є контракт на постачання СПГ. Це робиться для громадян Європи, щоб гарантувати постачання до Європи. Якщо ми розірвемо цей контракт, то ситуація в ЄС, який цього року імпортував 70% газу з Росії, аж ніяк не покращиться. Ми не зможемо його замінити", – сказав Пуянне .

Він зазначив, що цього року бізнес у Росії становить лише 2% від грошового потоку компанії.

"Наша присутність у Росії сьогодні мотивована винятково нашим зобов'язанням з постачань СПГ у Європу. Якщо Європа вирішить санкціонувати ці постачання, ми негайно їх припинимо", – додав він.

TotalEnergies у березні заявила про поступове призупинення своєї діяльності в Росії й припинення інвестицій у російські проєкти, зокрема, в "Арктик СПГ 2". Також компанія прийняла рішення більше не укладати і не продовжувати контракти на закупівлю російської нафти й нафтопродуктів і призупинити розвиток виробництва мастильних матеріалів у РФ.

У Росії компанія TotalEnergies володіє 19,4% у "Новатеку", 20% у компанії "Ямал СПГ", 10% у компанії "Арктик СПГ 2", 10% у перевалочних терміналах у мурманську й на Камчатці. Також TotalEnergies була власником 49% у СП "Тернафтогаз" і 20% у хар'ягінському УРП, частки в яких замість неї отримали "Новатек" і "Зарубєжнєфть" відповідно.

Як повідомлялося, у серпні TotalEnergies підписала остаточний договір про продаж 49% акцій "Тернєфтєгазу" російській групі "НоваТек".

Нагадаємо, французьке видання Le Monde повідомило, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Водночас TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.