Президент "Мотор Січі" Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, – "Схеми"

Крім громадянства РФ президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, яку мав з 2002 року.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Йдеться про щонайменше два об’єкти нерухомості: квартиру в ЖК, приблизною вартістю $350 тисяч, та складські приміщення.

За даними розслідувачів, обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року);

складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року).

Зазначається, що жодний з цих об’єктів не був вказаний Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.

Як наголошують "Схеми", це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. "Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.