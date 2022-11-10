БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Президент "Мотор Січі" Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, – "Схеми"

Крім громадянства РФ президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, яку мав з 2002 року.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Йдеться про щонайменше два об’єкти нерухомості: квартиру в ЖК, приблизною вартістю $350 тисяч, та складські приміщення.

За даними розслідувачів, обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

  • квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року);
  • складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року).

Зазначається, що жодний з цих об’єктів не був вказаний Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.

Як наголошують "Схеми", це може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

Читайте також: У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. "Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Богуслаєв В’ячеслав (74) Мотор Січ (212) нерухомість (568) росія (14901)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А президент Зе, цікаво де приховує))) про Єрмака та Арахамія вже мовчу)))
показати весь коментар
10.11.2022 09:46 Відповісти
капец..чувак 30 лет возглавляет стратегическое предприятие, приватизирует 60% акций этого предприятия и на 31 год Схемы начали копать про недвижимость и гражданство этого подонка???
показати весь коментар
10.11.2022 10:09 Відповісти
Звичайно це лише тепер стало відомо!! Власність Петі -бариги теж потрібно забрати у власність держави оскільки Богуслаєв це 100% його схема.
показати весь коментар
10.11.2022 12:45 Відповісти
Во тварь, не дурно пристроился, хитроопое создание. Думал всех обмануть, но всё пошло не так, и вся твоя хитрость, всплыла на поверхность. Не надо себя считать самым умным, потому что, из этого часто получаются просто идиоты!
показати весь коментар
10.11.2022 19:50 Відповісти

