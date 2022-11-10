Зеленський застеріг Росію від спроб підірвати Каховську ГЕС

Президент Володимир Зеленський застеріг керівництво РФ від спроб підірвати Каховську ГЕС.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"І я хочу зараз іще раз і окремо попередити кожного у Москві, хто ухвалює відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде", – наголосив глава держави.

Читайте також: Окупанти спускають воду з Каховського водосховища

Українська влада заявила, що армія РФ замінувала дамбу і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові.

Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.