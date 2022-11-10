Гетманцев заявив про припинення роботи нелегальної тютюнової фабрики у Жовтих Водах

Очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що тютюнова фабрика United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако") у Жовтих Водах, яка роками проводила нелегальну діяльність, припинила своє існування.

Про це він повідомив у Telegram.

"Хочу привітати українське суспільство з дуже знаковою перемогою над "руським миром" у битві у Жовтих Водах. Величезна напівлегальна тютюнова фабрика врешті припинила своє існування", – наголосив він.

За його словами, з 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном "під мовчазну згоду всіх правоохоронців, "осліплих" до роботи надпотужного підприємства".

Гетманцев додав, що тільки за час війни зловмисники не доплатили до державного бюджету більш ніж 5 млрд грн акцизного податку.

"Обшук СБУ на фабриці тривав понад 2 місяці, упродовж яких шахраї намагалися затягнути дії слідчих та "порєшать", використовуючи свої звичні інструменти. Однак, в новій Україні ці інструменти вже не працюють", – зазначив нардеп.

Він також повідомив, що сім ліній з виробництва сигарет на фабриці остаточно демонтовано. Ще дві, які крадії завезли в Україну, але не встигли встановити, будуть знайдені і вилучені найближчим часом.

Читайте також: Гетманцев заявив про припинення роботи одного з найбільших виробників нелегальних цигарок в Україні

Як повідомлялося, ще на початку серпня Гетманцев заявляв, що Державна податкова служба через суд позбавила ліцензій нелегальну тютюнову фабрику у Жовтих Водах.

26 вересня він повідомляв, що співробітники правоохоронних органів уже два тижні проводять обшуки на нелегальному виробництві тютюнових виробів в Жовтих Водах, однак все ще не можуть вилучити обладнання. За словами депутата, організатори злочинної схеми намагаються домовитися про відновлення роботи нелегального бізнесу, "оббігаючи високі кабінети та пропонуючи "умови" співпраці".

Як відомо, у Жовтих Водах Дніпропетровської області розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово ставала предметом уваги представників різних силових відомств у минулі роки. Обшуки на фабриці у 2018-2021 роках проводили Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.

Зокрема, у листопаді 2019 року СБУ провела обшуки як на фабриці у Жовтих Водах, так і в офісах податкової та фіскальної служб Дніпропетровської області. У СБУ заявили, що податківці почали змову з виробниками нелегальних цигарок і "прикривали" протизаконний бізнес.

У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, однак вже наприкінці квітня того ж року після чергових обшуків на фабриці у Жовтих Водах про припинення протиправної діяльності злочинної групи, яка організувала незаконне виготовлення тютюнової продукції, заявила вже СБУ.

У травні 2020 року СБУ також звинувачувала заступника керівника підрозділу управління ДФС у Дніпропетровській області та його підлеглого у приховуванні податкових порушень на тютюновій фабриці у Жовтих Водах.

У серпні 2021 року співробітники ДФС кілька днів проводили обшуки на фабриці "Юнайтед Табако", з метою документування злочинної схеми, отримання доказів та призупинення виробництва контрафактних цигарок.