Аграрії отримали пільгових кредитів з початку року на 73 мільярди

За минулий тиждень 338 аграріїв залучили 1,62 млрд грн кредитних коштів. Найбільше отримали с/г виробники Київської – 259 млн грн, Одеської – 168 млн грн, Волинської – 154 млн грн, Хмельницької – 111 млн грн, Тернопільської областей – 107 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

У цілому ж за 2022 рік понад 34 тис. аграріїв залучили кредитів на 72,55 млрд грн.

Абсолютним лідером за обсягом кредитування є Київщина з показником в 11 млрд грн.

Також серед лідерів – Вінниччина (7,45 млрд грн), Кіровоградщина (6,7 млрд грн), Дніпропетровщина (5,12 млрд грн), Одещина (4,84 млрд грн).

Найбільше кредитів аграріям видали "Приватбанк", "Райффайзен Банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Креді Агріколь Банк", "ПУМБ".

Як повідомлялося, низка українських банків призупинила видачу пільгових кредитів за державними програмами "5-7-9%" для бізнесу та "Доступна іпотека 7%" через заборгованість держави, яка має компенсувати ставку за ними через Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Водночас у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

За даними Мінфіну, загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.