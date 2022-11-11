Росія втратила доступ до сучасних технологій мобільного зв’язку, – "Ростелеком"

Темпи розвитку російських мобільних мереж у 2023 році сповільняться через відмову найбільших технологічних компаній постачати обладнання для базових станцій у РФ.

Про це повідомив президент "Ростелекому" Михайло Осєєвський, передає російський Інтерфакс.

"Я думаю, що мобільні мережі наступного року такими темпами, як у минулі роки, звичайно, розвиватися не будуть. Це будуть дуже обмежені і інвестиції, і за кількістю базових станцій", – визнав російський топменеджер.

За його словами, найбільш гострою є проблема з постачанням базових станцій, і шляхом так званого паралельного або "сірого" імпорту її вирішити не вдається.

"Це ілюзія, що ми можемо привезти все, що завгодно, звідки завгодно", – сказав Осєєвський.

"Велика трійка" вендорів (я маю на увазі Nokia, Ericsson та Huawei) категорично відмовляється працювати з Росією. Звичайно, щось завозилося зі стоків, із запасів, але в цілому питання паралельного імпорту зараз тільки напрацьовується завдяки тому, що ми налагоджуємо контакти з іншими виробниками, з якими раніше Росія не працювала взагалі ніколи", – зазначив глава "Ростелекому" .

За його словами, зараз російські мобільні оператори змушені працювати із розробниками другого-третього ешелону – виробниками з Південно-Східної Азії, з якими раніше російські оператори не стикалися.

"Звичайно, їх рішення не такі сучасні, що повністю відповідають нашим вимогам, але вони є", – зазначив він.

Осєєвський нагадав, що в рамках індустріального центру компетенцій відібрано три прототипи вітчизняного обладнання для мереж стільникового зв'язку, але запуск їх виробництва потребує щонайменше 2-3 роки.

Читайте також: Банківський сектор Росії стане збитковим уперше за останні 10 років

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайський виробник електроніки та телекомунікаційного обладнання Huawei повністю припинив пряме постачання техніки в Росію і може остаточно піти з російського ринку. Офіційно Huawei про це не заявляла, але ще наприкінці травня перестала виходити на зв'язок зі своїми клієнтами в цій країні.

Найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії. При цьому Nokia пообіцяла продовжити підтримку вже встановленого обладнання.