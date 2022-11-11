Україна запускає проєкт із покращення транспортного сполучення зі Словаччиною

В уряді України розглядають проєкти, що мають покращити сполучення із сусідніми країнами ЄС – перший такий проєкт буде запущено зі Словаччиною.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час форуму Re:Open Zakarpattia, передає Європейська правда.

"Війна суттєво збільшила наші потреба покращити транспортне сполучення із нашими сусідами-країнами ЄС. Ми готуємо низку пілотних проєктів із цими країнами, але першим буде запущено пілотний проєкт зі Словаччиною", – повідомила Стефанішина.

Вона не оприлюднила деталей цього проєкту, проте уточнила, що він стосуватиметься як покращення ситуації на кордоні, так і спрощення логістики не лише у прикордонних регіонах.

Читайте також: Україна та Словаччина продовжили дію угоди про додаткові можливості для імпорту газу

Одночасно заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм заявив, що низька пропускна спроможність на кордоні України та ЄС може стати перешкодою для масштабного відновлення країни.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори з Єврокомісією щодо продовження дії Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз".