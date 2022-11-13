Індія раптово зіткнулася з перенасиченням скрапленого газу, – Bloomberg

Індія раптово зіткнулася з надлишком скрапленого природного газу, оскільки споживачі країни не хочуть платити за нього надто високі ціни й поспішають скористатися альтернативними варіантами. Резервуари для зберігання на імпортних терміналах СПГ Dahej і Hazira в Індії заповнені майже максимально, що означає, що заплановані постачання, можливо, доведеться відкласти.

Про це повідомили трейдери, обізнані в цьому питанні, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Індія є останньою країною, яка постраждала від несподіваного перенасичення СПГ – різка зміна багатомісячного дефіциту через обмежені глобальні пропозиції й недопостачання від постачальників. Зменшення постачань СПГ в Індію може призвести до зниження світових цін на газ, забезпечивши полегшення для споживачів, які страждають від зростання інфляції та рахунків за електроенергію.

Зі слів трейдерів, споживачі промислового газу в Індії купують набагато менше газу з LNG-терміналів через високі спотові ціни, що призводить до накопичення газу в резервуарах для зберігання. У вересні країна була змушена придбати найдорожчу партію СПГ за всю історію.

Натомість промислові клієнти купують дешевше паливо, наприклад нафтопродукти й газ вітчизняного виробництва.

Зниження попиту через вищі ціни призвело до скорочення використання на найбільшому імпортному терміналі Petronet LNG Ltd. в Дахеджі на заході Індії, заявив головний виконавчий директор Акшай Кумар Сінгх.

Енергетичні гіганти Індії мають кілька довгострокових контрактів на СПГ, які вимагають доставки в країну, що ускладнює суттєве обмеження імпорту, коли внутрішній попит падає. СПГ, який доставляється в Індію, здебільшого використовується в промисловості, а не для виробництва електроенергії, і він конкурує з мазутом замість вугілля.

Жовтневі постачання впали більш ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом торік, згідно з даними відстеження суден, оскільки імпортери припинили спотові закупівлі.

Хоча спотові ціни на СПГ в Азії торгуються значно вище від норми для цієї пори року, ціни впали приблизно на 65% порівняно із серпнем. Зі слів трейдерів, подальше падіння цін на СПГ може призвести до відновлення промислового попиту на газ в Індії й виснаження запасів СПГ.