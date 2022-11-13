"Укренерго" розпочало аварійні відключення електроенергії в Києві та семи областях

Увечері 13 листопада введені графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чергінівській, Житомирській та в Харківській, Полтавській і Сумській областях. Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

В інших областях України відключення не прогнозуються.

Днем раніше "Укренерго" анонсувало планові відключення електроенергії у Києві та семи областях. Утім, зранку застосувало аварійні відключення споживачів у столиці та восьми регіонах.