БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
386 0

"Укренерго" розпочало аварійні відключення електроенергії в Києві та семи областях

електрика,світло,відключення,віялові

Увечері 13 листопада введені графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чергінівській, Житомирській та в Харківській, Полтавській і Сумській областях. Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

В інших областях України відключення не прогнозуються.

Днем раніше "Укренерго" анонсувало планові відключення електроенергії у Києві та семи областях. Утім, зранку застосувало аварійні відключення споживачів у столиці та восьми регіонах.

Автор: 

електроенергія (4356) Укренерго (2040) відключення світла (613)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 