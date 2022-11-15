На відновлення енергетики України після масованих обстрілів знадобиться 300 мільйонів євро

Потреби у відновленні енергетичної інфраструктури України після масованих ракетних обстрілів оцінюються приблизно в 300 млн євро.

Про це заявила голова Комітету з питань інтеграції країни до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської Комісії з питань міжінституційних відносин Марошем Шефчовичем.

За її словами, потреби України включають трансформатори, комплектуючі, запасні та витратні матеріали для відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики; генератори, у тому числі пересувні та запаси палива до них; різні типи акумуляторів.

У разі ж критичної ситуації, за словами Климпуш-Цинцадзе, Україна б розраховувала на можливість мінімально необхідного потоку електроенергії з ЄС до української енергомережі.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз та інші міжнародні партнери спрямують 25,5 млн євро через Фонд енергетичної підтримки України для найнагальніших потреб у відновленні енергетичної інфраструктури.