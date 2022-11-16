"Укртрансгаз" відсудив у "Харківгазу" Фірташа 930 мільйонів

Господарський суд Харківської області 1 листопада задовольнив позов "Укртрансгазу" до "Харківгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 932 млн грн.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що ця сума включає 789 млн грн заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу (у липні-грудні 2018 року та січні-лютому 2019 року), 108 млн грн пені, 9,6 млн грн 3% річних та 25,4 млн грн інфляційних втрат.

Суд також відмовився задовольнити клопотання відповідача про надання відстрочки на виплату заборгованості.

"Харківгаз" входить у групу РГК (Регіональна газова компанія), пов’язану з Дмитром Фірташем.

Це підприємство називали одним з тих операторів газрозподільних мереж, арештовані активи яких за рішенням суду були передані в управління для АРМА, а за рішенням Кабміну вони мають бути передані до групи "Нафтогаз". Проте компанії ще не вдалося взяти під контроль облгази Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління

"Укртрансгаз" входить у групу "Нафтогаз", забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації й будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них.

Раніше "Укртрансгаз" повідомляв, що учасники ринку заборгували йому за негативні небаланси у 2016-2019 роках 43,6 млрд грн. При цьому держкомпанія подала 68 позовів на 45,4 млрд грн з урахуванням штрафних санкцій.