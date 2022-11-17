"Укренерго" змушене обмежити споживання електроенергії по всій Україні на 40%
Оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" наразі змушене примусово зменшувати споживання електроенергії по країни на 40% через пошкодження, завдані російськими ракетними ударами.
Як повідомляє пресслужба компанії, у випадку нових атак на об’єкти електроенергетики відключення світла можуть тривати довше.
В "Укренерго" нагадали, що лише 15 листопада російські ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній, які потрібні для видачі електроенергії з електростанцій та її передачі з західних регіонів на схід. Наразі енергетики цілодобово працюють над відновленням енергосистеми.
"Для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, ми вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по країні. Зараз, на жаль, графіки застосовані по всій Україні", – зазначається у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що повернути світло вже вдалося близько 70% споживачів в деяких областях центрального регіону. Крім того, фахівці підготували високовольні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах.
"З кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше. Удари по енергосистемі – це єдине, що залишилося ворогу, який програє бій героїчним ЗСУ на фронті. Це потребує витримки та мужності, як від енергетиків, яким доводиться постійно ремонтувати знищене ворогом, так і від кожного українця, яким доводиться змінювати свій спосіб життя", – наголошують в "Укренерго".
Як повідомлялося, раніше оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" попереджав, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада, що ще більше ускладнило ситуацію в енергосистемі та збільшує обсяг обмежень енергоспоживання.
Через це у четвер, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.
Своєю чергою виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.
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Кацапьоздоли настільки тупі, що не здатні придумати собі нік. І як правило, остання хвиля цих дегенератів на цензорі мають імена на кшталт Микола Микола 8645981 або Vasyl Vasyl 8734578.
Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:
рашисти хочуть ПОВНІСТЮ ПОГАСИТИ СВІТЛО У КИЄВІ, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).
Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.
ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Наша ППО втрачає багато ракет, збиваючи їхні ракети: рашисти МОЖУТЬ ТИМЧАСОВО, АЛЕ СИЛЬНО ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ НАШИХ РАКЕТ ППО, запустивши масово (одночасно) свої 100 чи більше ракет на Київ. ~ 100 ракет вже було, але тоді були не всі на Київ -
3. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі, ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА (наприклад, у р. Дніпро, на площі, на парк-музей війни... по GPS і картах Google), І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
Це дико-жлобський моветон - писати капсом.
Саме в цьому контексті і потрібно розглядати його дії - його дії мають якусь ВОЄННУ ЦІЛЬ.
Яких ВОЄННИХ ЦІЛЕЙ можна досягти, зруйнувавши ЕЛЕКТРИЧНУ енергосистему?
- Погіршення і втрата зв'язку? - Так, але "Старлінки" і на генераторах можуть працювати.
- Вплив на громадську думку заради погіршення ставлення громадян України до дій влади? - Більшість громадян України розуміють, що здатися ворогу означає загинути, тому явно краще жити, нехай і з деякими незручностями, але ВИЖИТИ.
- Руйнування економіки України? - Але Захід вже фінансує Україну на 30-40% бюджету і обіцяє підтримувати, скільки знадобиться.
І ці цілі вище не є безпосередньо ВОЄННИМИ ЦІЛЯМИ (окрім зв'язку), тобто такими, які безпосередньо впливають на боєздатність ЗСУ та інших наших військ. Отже, має бути якась ІНША ЦІЛЬ... - ЯКА?
Тому такі терористичні методи.
Але знову він помиляється ,коли так він думає. Бо українці - не кацапи.