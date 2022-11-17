"Укренерго" змушене обмежити споживання електроенергії по всій Україні на 40%

Оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" наразі змушене примусово зменшувати споживання електроенергії по країни на 40% через пошкодження, завдані російськими ракетними ударами.

Як повідомляє пресслужба компанії, у випадку нових атак на об’єкти електроенергетики відключення світла можуть тривати довше.

В "Укренерго" нагадали, що лише 15 листопада російські ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній, які потрібні для видачі електроенергії з електростанцій та її передачі з західних регіонів на схід. Наразі енергетики цілодобово працюють над відновленням енергосистеми.

"Для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, ми вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по країні. Зараз, на жаль, графіки застосовані по всій Україні", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що повернути світло вже вдалося близько 70% споживачів в деяких областях центрального регіону. Крім того, фахівці підготували високовольні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах.

"З кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше. Удари по енергосистемі – це єдине, що залишилося ворогу, який програє бій героїчним ЗСУ на фронті. Це потребує витримки та мужності, як від енергетиків, яким доводиться постійно ремонтувати знищене ворогом, так і від кожного українця, яким доводиться змінювати свій спосіб життя", – наголошують в "Укренерго".

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Як повідомлялося, раніше оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" попереджав, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада, що ще більше ускладнило ситуацію в енергосистемі та збільшує обсяг обмежень енергоспоживання.

Через це у четвер, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

Своєю чергою виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.