Європа занадто залежить від технологій Китаю, – прем’єр-міністерка Фінляндії

Зараз Європа занадто залежить від Китаю щодо технологій, і їй слід побоюватися цієї залежності.

Про це заявила прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, виступаючи на Slush, щорічній події стартапів у Гельсінкі, передає Reuters.

"Давайте будемо чесними, у нас уже є вразливі місця. Ми бачимо це, коли дивимося на мікросхеми чи напівпровідники, ми занадто залежні", – сказала Марін.

Вона додала, що Європа повинна винести уроки зі своєї залежності від російських енергоресурсів, яка призвела до триваючої енергетичної кризи в Європі, а також із браку медичних товарів, який спостерігався під час пандемії COVID-19.

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"Ми повинні переконатися, що у нас є можливості та знання для створення цих технологій і не бути залежними від Китаю та інших авторитарних країн, які мають іншу логіку, ніж демократичні країни", – сказала Марін.

Вона закликала Європу більше інвестувати у власний розвиток нових галузей технологій, таких як штучний інтелект і квантові обчислення.

"Мене справді хвилює ця технологічна частина, тому що я боюся, що ми робимо ті самі помилки з технологіями та цифровими рішеннями, а також із сировиною, необхідною для створення цих технологій", – підкреслила Марін.