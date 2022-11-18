Євросоюз готовий розблокувати майже 15 мільярдів євро для Угорщини, – ЗМІ
Європейська Комісія готується розблокувати до 14,7 млрд євро фінансування для Угорщини, які були заморожені через невирішені проблеми з верховенством права та судовою системою.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС.
"Вони отримають гроші, але не без деяких серйозних умов", – сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.
Сума в 14,7 млрд євро ($15,3 млрд) складає майже 10% розрахункового ВВП Угорщини в 2022 році, а будь-яке схвалення залежить від того, чи продовжить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покращувати незалежність судової системи та антикорупційні гарантії.
Згідно з джерелами, наступне рішення Комісії з цього питання наразі очікується 29 листопада.
Наразі Комісія заблокувала 7,2 млрд євро, виділених Угорщині з фонду стимулювання блоку, щоб допомогти економікам вилікуватися від пандемії COVID-19, посилаючись на шкоду незалежності судової системи в колишній комуністичній країні.
У вересні також рекомендувалося заблокувати ще 7,5 млрд євро, або 65% коштів розвитку, передбачених для Угорщини в найближчі роки, через корупцію.
Відтоді уряд Орбана пообіцяв провести 17 реформ для покращення системи боротьби з корупцією.
За даними агентства блоку по боротьбі з шахрайством OLAF, Угорщина мала порушення у майже 4% витрат коштів ЄС у 2015-2019 роках, що є найгіршим результатом серед 27 країн-членів ЄС.
Згідно з джерелами, умовне схвалення Комісією мільярдних коштів для Угорщини залежатиме від подальшого дотримання стандартів демократії, що означає, що Брюссель може припинити перерахування грошових траншів у майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль