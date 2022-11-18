Кабмін схвалив залучення гранту від США на $4,5 мільярда (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, ухвалив рішення, які допоможуть отримати додатково $4,5 млрд гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Ці кошти – частина великого проекту із забезпечення стійкого державного управління в Україні. Вони підуть на зарплати бюджетникам, зокрема вчителям і лікарям. А також на соцвиплати людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам", – уточнив прем’єр.

Шмигаль додав, що Україна розраховує у 2023 році отримати великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 18 млрд євро та позитивне рішення Конгресу США щодо виділення $37,7 млрд.

У пресслужбі Мінфіну уточнили, що ці грантові кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі $4,5 млрд буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", – додали у Мінфіні.

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Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає пропозицію Єврокомісії про виділення макрофінансової допомоги Україні у 2023 році на загальну суму до 18 млрд євро.

Нагадаємо, 9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Для виділення коштів потрібно внести зміни до законодавства ЄС, однак, за даними ЗМІ, їх ухвалення погрожує заблокувати Угорщина.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до Києва 18 листопада підтвердив, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.