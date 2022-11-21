Через війну втратили роботу щонайменше 5 мільйонів українців, – Мінекономіки

Через війну в Україні стратили роботу щонайменше 5 млн людей., а через бойові дії країну покинули близько 7 млн українців.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на Польсько-Українському економічному форумі під час дебатів з питань соціальної політики та викликів в контексті війни в Україні.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 млн працівників. Щонайменше 5 млн людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 млн людей. Суттєво зріс рівень безробіття", – зазначила Бережна.

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За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому українців, а також створення нових робочих місць.

"Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну", – наголосила Бережна.

Вона зазначила, що кожен із партнерів України зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення України. Як через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, так і підтримуючи окремі програми, спрямовані на розвиток бізнесу та стимулювання зайнятості, які передбачають можливість залучення будь-яких джерел, у тому числі благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантів, дарунків, міжнародної допомоги тощо.