В полях через погоду залишається половина урожаю кукурудзи, – GrainTrade

Через погодні умови в Україні зростає ймовірність того, що незібраний урожай кукурудзи залишиться зимувати на полях.

За даними електронної зернової біржі GrainTrade, це призведе до зменшення пропозиції нового врожаю цієї культури, нестабільності постачання до портів та зростання закупівельних цін на неї на внутрішньому ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними біржі, зернотрейдери після продовження "зернових домовленостей" відновили закупівлю кукурудзи в чорноморських портах України за ціною 7500-7600 грн за тонну ($175-205), але темпи постачання залишаються низькими, з урахуванням вартості доставки до портів на рівні 1500-2000 грн за тонну та вартість сушки 2000-2500 грн за тонну.

"Вірогідність того, що частина врожаю кукурудзи в Україні залишається на зиму в полях, зростає. Рясні осінні дощі уповільнили збирання та збільшили вологість кукурудзи до 28-32%, що на тлі високої вартості сушіння та низької ціни на кукурудзу робить збирання недоцільним. У листопаді сніг взагалі зупинив польові роботи, і подібна погода триватиме щонайменше ще два тижні", – зазначається у повідомленні біржі.

В Україні станом на 18 листопада намолочено 12,3 млн тонн кукурудзи з 50% запланованих площ (2,1 млн га), тоді як місцеві аналітики очікували її врожаю у 27-28 млн тонн, а USDA – у 31,5 млн тонн.

"Кукурудзу можна збирати і взимку чи напровесні, але за умови морозів та відсутності снігу на полях. Однак таких великих обсягів урожаю в полях на зиму українські фермери ще не залишали, тому оцінити можливі втрати зараз складно. Дефіцит пропозицій нового врожаю найближчим часом приведе до нестабільності поставок у порти та зростання закупівельних цін", – констатувала GrainTrade.

За даними біржі, світові ціни на кукурудзу залишаються під тиском падіння цін на нафту та попиту на товари через уповільнення світової економіки, але незабаром можуть відновити зростання на прогнозах зниження виробництва в Україні.

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Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики станом на 10 листопада, кукурудза на зерно була обмолочена лише на площі 1,6 млн га (39% засіяних площ) при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозувало урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).