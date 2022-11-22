"Укренерго" сподівається зберегти планові відключення електроенергії по чотири години

За умови відсутності нових ударів російських загарбників по енергосистемі в Україні будуть застосовуватись лише чотиригодинні планові відключення електроенергії.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Укрінформ.

"Робимо важливу примітку, що за умови відсутності нових масованих ракетних ударів, очікуємо, що ситуація буде стабільною і відключення електроенергії споживачам відбуватиметься в плановому/помірному режимі та вкладатимуться в наш чотиригодинний режим, який ми, як енергетична галузь, прийняли в цьому сезоні", – сказав Кудрицький.

Він уточнив, що сьогоднішні графіки відключення пов’язанні в основному з тим, що в Україні через масові обстріли є дефіцит потужностей. Тобто, наразі неможливо згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли б спожити.

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Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.