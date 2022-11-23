Мінфін США опублікував роз’яснення до механізму обмеження цін на російську нафту

Міністерство фінансів США розповсюдило документ, в якому міститься керівництво з реалізації політики обмеження цін на нафту російського походження в межах домовленостей міністрів фінансів країн "великої сімки" у вересні поточного року.

У документі наголошується, що США, а також країни G7, ЄС та Австралії сформували "коаліцію з обмеження цін" і домовилися "проводити політику щодо широкого спектру послуг, пов'язаних із морським транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів російського походження", передає Інтерфакс-Україна.



Водночас Мінфін уточнив, що гранична ціна на російську нафту "буде встановлена після технічних навчань, проведених Коаліцією з обмеження цін".



До документа внесено пояснення та винятки для деяких країн. Зокрема, Мінфін США зазначив, що "витрати на доставку, фрахт, митницю та страхування не включені до граничної ціни і мають бути виставлені окремо за комерційно обґрунтованими тарифами".



Обмеження ціни застосовується з відвантаження російської нафти морським транспортом до продажу на суші "в юрисдикції, відмінної від РФ" . Це означає, що після того, як російська нафта пройшла митне очищення "в юрисдикції, яка відрізняється від РФ", обмеження ціни не поширюється на подальший продаж на суші.



Однак, якщо після митного очищення російська нафта вивозиться назад морем "без істотної переробки за межами РФ, обмеження ціни, як і раніше, застосовується".



Крім того, передбачені послаблення в реалізації запровадження стелі цін на російську нафту для низки країн ЄС та Японії.



Так, дозволяються "певні операції, пов'язані з імпортом російської нафти в Болгарію, Хорватію або держави-члени Європейського союзу, які не мають виходу до моря".



Обмеження цін на нафту тимчасово не стосуватиметься постачання до Японії з проєкту "Сахалін-2". У документі йдеться, що до 30 вересня 2023 року Японії дозволяються такі операції за умови, що вона "призначена виключно для ввезення до Японії".



Крім того, буде дозволено розвантаження із суден, що перевозять російську нафту, у разі надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі станом здоров'я членів їхньої команди або загрозою навколишньому середовищу.



Введення цінової стелі на нафту не скасовує заборону на її імпорт до США, пояснюється у документі Мінфіну.



У документі йдеться, що Вашингтон очікує оголошення граничної ціни на російську нафту "найближчим часом".

Напередодні The Wall Street Journal повідомляв, що США та їхні країни-союзники з "Великої сімки" вже у середу можуть оголосити про домовленість встановити обмеження ціни на російську нафту у діапазоні $60-70 за барель.