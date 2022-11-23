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"Укрзалізниця" перевела знеструмлені вокзали на резервне живлення

вокзал

"Укрзалізниця" перевела знеструмлені внаслідок обстрілів вокзали на резервне живлення.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Знеструмлені вокзали "Укрзалізниці" переходять на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

У Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії, у всьомі місті призупинене водопостачання.

Також увесь Львів залишився без світла, призупинено подачу опалення та води.

Автор: 

Київ (4717) вода (240)


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